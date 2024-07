Assistants d’eurodéputés du FN : Jean-Marie Le Pen pas "en état" d’être jugé en septembre

Jean-Marie Le Pen n’est pas en mesure de se "concentrer plus que quelques minute", ont noté les experts médicaux. "Il n’a aucune conscience du but, du sens et de la portée de cette audience"

