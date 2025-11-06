Aston Villa - Maccabi Tel Aviv : la police britannique justifie l’interdiction des supporters israéliens

La police du West Midlands a révélé les raisons qui ont conduit à interdire la présence des supporters du Maccabi Tel Aviv lors du match de Ligue Europa face à Aston Villa, jeudi soir à Birmingham. Contrairement à ce qui avait été suggéré par plusieurs responsables politiques, la décision n’était pas liée à une menace contre les Israéliens, mais à des risques de hooliganisme au sein d’une partie du public du club israélien.

S’adressant à Sky News, le chef de la police locale, Tom Joyce, a expliqué que la mesure reposait sur des renseignements faisant état d’un “niveau significatif de violence” parmi une frange des fans du Maccabi. "Nous avons des informations selon lesquelles certains supporters s’en prennent à des personnes non impliquées dans les matchs", a-t-il précisé, évoquant notamment un précédent à Amsterdam lors d’une rencontre contre l’Ajax en 2023. Cet incident, marqué par des affrontements et des chants anti-arabes, a conduit la police à anticiper un risque d’escalade à Birmingham.

La décision, contestée par le Premier ministre Keir Starmer, avait suscité une vive polémique. Le gouvernement britannique y avait vu un acte discriminatoire, assimilant l’interdiction à une forme d’antisémitisme institutionnel transformant Birmingham en "zone interdite" pour les Israéliens. Mais la police locale insiste : "C’est une décision purement fondée sur la sécurité publique et l’évaluation du risque", assure Tom Joyce.

Au total, plus de 700 policiers issus de dix unités différentes ont été mobilisés pour sécuriser le match, dans un contexte tendu par la guerre à Gaza et les manifestations pro-palestiniennes réclamant l’exclusion d’Israël des compétitions européennes.

Avant la rencontre, des pancartes hostiles à Israël avaient été aperçues dans les rues de Birmingham, portant notamment l’inscription "Zionists not welcome". Selon la police, ces slogans "ne dépassent pas le seuil légal d’un crime de haine", bien qu’ils fassent l’objet d’une surveillance.

De son côté, Jack Angelides, directeur général du Maccabi Tel Aviv, a dénoncé des "contre-vérités flagrantes" sur les incidents d’Amsterdam et regretté le manque de transparence de la police britannique.