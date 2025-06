Athènes : une propriétaire refuse de louer à un juif, évoquant les "crimes" à Gaza

Un Américano-Israélien installé récemment à Athènes avec sa famille a été confronté à un épisode d'antisémitisme flagrant en cherchant un logement sur Facebook Marketplace. "La première phrase de la propriétaire était qu'il est interdit aux juifs d'entrer dans nos appartements", a-t-il rapporté jeudi à la chaîne N12. B., originaire de New York et établi en Grèce pour des raisons professionnelles, avait contacté une propriétaire via le chat Facebook après avoir repéré un appartement qui l'intéressait. La femme avait apparemment identifié ses origines juives grâce à son nom sur le profil.

"Elle n'avait aucune raison d'écrire cela, je n'ai rien fait", a expliqué l'homme, précisant n'avoir "jamais rencontré quelque chose de tel à Athènes" durant ses dix-huit mois de présence dans la capitale grecque. Dans leur échange, B. a tenté d'expliquer qu'il vivait depuis des années hors d'Israël et ne s'installait que temporairement en Grèce pour développer ses affaires. La propriétaire a maintenu sa position, répétant "mais tu es juif".

Questionnée sur les raisons de son attitude, elle a répondu : "Le monde entier sait que tes frères en Israël tuent des enfants et des innocents." B. a rappelé qu'ils ne résidaient pas en Israël et n'avaient aucun lien avec le conflit, évoquant également sa propre tragédie personnelle : son cousin et sa femme ont été assassinés le 7 octobre par des terroristes du Hamas. Il a tenté d'expliquer que le Hamas avait massacré des civils israéliens et enlevé des personnes, dont certaines demeurent captives, mais la propriétaire a cessé de répondre.