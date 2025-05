Attaque au couteau à Hambourg : 18 blessés, une femme arrêtée

Une attaque au couteau a fait 18 blessés, dont quatre dans un état critique, vendredi soir à la gare centrale de Hambourg, la plus fréquentée d'Allemagne avec plus de 550 000 voyageurs quotidiens.

La police a arrêté une Allemande de 39 ans après une vaste opération policière. Selon les autorités, la suspecte aurait agi seule, attaquant "apparemment de manière indiscriminée" des passants dans la gare. Elle doit être présentée devant un juge samedi.

Les services d'urgence ont précisé que six personnes étaient "gravement blessées" et sept autres "légèrement touchées". Des dizaines d'équipes de secours ont été mobilisées sur les lieux, où des enquêteurs en combinaisons médico-légales ont inspecté la scène sous haute surveillance policière.

La police a indiqué qu'elle n'envisageait pas pour l'instant de motivation politique, mais examinait si la suspecte souffrait de troubles psychologiques. "Les circonstances et le contexte ne sont pas encore connus. L'enquête est menée de manière intensive", ont précisé les autorités dans un communiqué.

Le chancelier Friedrich Merz a remercié les services d'urgence et exprimé ses pensées pour "les victimes et leurs familles". Le ministre de l'Intérieur Alexander Dobrindt a qualifié l'attaque de "perfide et lâche", soulignant le caractère choquant d'une agression contre des voyageurs.

Cet incident s'inscrit dans un contexte de hausse des violences à l'arme blanche en Allemagne ces dernières années. En janvier, un Afghan de 28 ans avait été arrêté après avoir tué deux personnes, dont un enfant en bas âge, lors d'une attaque au couteau à Aschaffenburg. L'an dernier, un Syrien s'était rendu à la police après avoir tué trois personnes et blessé plusieurs autres lors d'un festival à Solingen.