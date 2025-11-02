Attaque au couteau dans un train britannique : dix blessés, dont neuf dans un état critique

Dix personnes ont été blessées, dont neuf grièvement, lors d'une attaque au couteau perpétrée samedi soir dans un train en partance de Doncaster à destination de la gare londonienne de King's Cross. L'incident, qualifié d'« important » par les autorités, s'est produit aux alentours de 19h42, heure locale.

Alertée par plusieurs signalements, la police britannique s'est déployée en nombre à la gare de Huntingdon, où le train a effectué un arrêt d'urgence. Deux suspects ont été interpellés sur place.

Gavin, un passager témoin de la scène, a relaté à Sky News les moments d'intense tension : « Les policiers criaient "À terre ! À terre !" en s'approchant de lui. Il a alors brandi un couteau, un assez grand couteau, et ils l'ont arrêté. Je crois que c'est un Taser qui a fini par le maîtriser. » Le témoin a également aperçu une victime « saignant abondamment ».

Les services d'urgence ont mobilisé un dispositif de grande envergure comprenant plusieurs équipes médicales et hélicoptères ambulances. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des dizaines de véhicules de police et de secours, gyrophares allumés, massés devant la gare.

L'inspecteur principal Chris Casey a exprimé sa compassion envers les victimes : « Nous menons des investigations urgentes afin d'établir les circonstances exactes de cet incident, et il faudra peut-être un certain temps avant que nous puissions confirmer quoi que ce soit. » Il a également appelé à la prudence : « À ce stade, il serait inapproprié de spéculer sur ses causes. »

L'unité antiterroriste britannique a été chargée de l'enquête, bien qu'il soit encore trop tôt pour déterminer la nature exacte de l'attaque.

Le Premier ministre Keir Starmer a qualifié l'incident d' «épouvantable » et a adressé ses pensées « à toutes les personnes touchées », tout en saluant l'intervention des services d'urgence. La ministre de l'Intérieur Shabana Mahmood s'est dite « profondément attristée » et a exhorté la population à éviter toute « spéculation à ce stade préliminaire » concernant les motivations des assaillants.

La compagnie LNER, qui exploite cette ligne majeure reliant Londres à Édimbourg, a fait état de « perturbations importantes » et a recommandé aux passagers de reporter leurs déplacements non urgents. Cette ligne figure parmi les axes ferroviaires les plus fréquentés du Royaume-Uni.