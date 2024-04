Attaque contre Israël : l'Union européenne décide de nouvelles sanctions contre l'Iran

Les dirigeants des 27 pays membres de l'UE ont décidé mercredi soir de renforcer les sanctions visant l'Iran après l'attaque menée samedi soir contre Israël, lors de laquelle plus de 300 missiles et drones ont été lancés par Téhéran. Une offensive aussitôt dénoncée par Bruxelles, qui a réaffirmé son engagement envers la sécurité de l'Etat hébreu et exprimé ses craintes d'un embrasement régional.

Les nouvelles sanctions européennes concerneront notamment la production de drones et de missiles, a indiqué le Conseil européen dans un communiqué. Les Etats-Unis ont également confirmé ce jeudi leur intention de prendre de nouvelles sanctions contre Téhéran, tandis que le chef de la diplomatie britannique, David Cameron, a appelé les pays du G7 à prendre des sanctions coordonnées" contre la République islamique. Outre son attaque contre Israël, le ministre a dénoncé "les multiples activités malveillantes" du pays dans la région à travers ses proxys que sont le Hezbollah, les Houthis et les milices pro-Iran en Irak et en Syrie. Il a émis le souhait que le G7, qui se réunit cette semaine en Italie, envoie "un message clair et sans équivoque" à Téhéran et montre un "front uni".