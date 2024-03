Attaque de l'EI dans une salle de concert à Moscou : le bilan grimpe à 115 morts, 11 personnes arrêtées

Les autorités russes ont arrêté onze personnes, dont quatre soupçonnées d'avoir directement participé à l'attaque qui a fait 115 morts et des dizaines blessés dans une salle de concert de la banlieue de Moscou, selon un dernier bilan communiqué par le Kremlin. L'attaque, revendiquée par le groupe jihadiste État islamique (EI), a été suivie d'un énorme incendie au Crocus City Hall, situé à Krasnogorsk, à la sortie nord-ouest de la capitale russe. Deux individus ont été arrêtés dans la région de Briansk après une course-poursuite en voiture, tandis que d'autres suspects se sont enfuis à pied dans une forêt voisine. Selon le FSB, les suspects avaient des contacts en Ukraine.

Les forces de l'ordre russes ont indiqué être "à la recherche" des assaillants et les autorités ont averti que "le bilan de l'attaque peut augmenter". L'EI, qui a déjà ciblé la Russie à plusieurs reprises, a affirmé sur l'un de ses comptes Telegram que ses combattants "ont attaqué un grand rassemblement (…) dans les environs de la capitale russe Moscou" et ont ensuite "regagné leur base en toute sécurité".

La porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a dénoncé un "attentat terroriste sanglant" et un "crime monstrueux". L'Ukraine a rapidement nié toute responsabilité, mettant même en cause les services secrets russes. Selon le ministre de la Santé Mikhaïl Mourachko, "115 personnes sont hospitalisées", dont "cinq enfants". Soixante adultes et un mineur parmi ces blessés sont dans un état grave.

L'assaut a été mené par "plusieurs individus armés" vers 20h15 à Moscou (17h15 GMT). Les travaux de déblayage ont commencé et vont durer toute la journée, avec 477 secouristes déployés sur les lieux. Les flammes se sont propagées à près de 13 000 m² du bâtiment avant que l'incendie ne soit contenu.

Vladimir Poutine, informé "dès les premières minutes" de l'attaque, a souhaité un prompt rétablissement aux victimes et remercié les médecins, après avoir reçu les rapports des responsables des forces de l'ordre et des services de secours. Il ne s'est pas encore exprimé publiquement.