Manchester : le terroriste avait prêté allégeance à l’État islamique

Le terroriste qui a mené l’attaque meurtrière contre une synagogue de Manchester pendant Yom Kippour a appelé la police en pleine attaque pour prêter allégeance au groupe État islamique, selon les autorités antiterroristes britanniques (Counter Terrorism Policing).

L’homme, identifié comme Jihad al-Shamie, 35 ans, s’en est pris aux fidèles rassemblés à la synagogue Heaton Park Hebrew Congregation. Peu après le début de son assaut, il a passé un appel d’urgence aux forces de l’ordre, déclarant vouloir agir au nom de l’organisation djihadiste.

Les agents de la Police antiterroriste du nord-ouest de l’Angleterre (Counter Terrorism Policing North West) précisent que le suspect a été abattu par la police en moins de sept minutes après le début de l’attaque. Deux personnes de confession juive ont été tuées — l’une d’elles probablement touchée par une balle perdue des forces de l’ordre lors de l’intervention.

L’incident, survenu lors du jour le plus sacré du calendrier juif, a profondément choqué la communauté britannique. Le ministère de l’Intérieur a annoncé le renforcement immédiat de la sécurité autour des synagogues et lieux de culte à travers le pays.

Une enquête antiterroriste (counter-terrorism investigation) de grande ampleur est en cours pour déterminer les motivations exactes de l’assaillant et d’éventuelles complicités.