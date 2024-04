Attentat de Manchester en 2017 : des familles de victimes et des survivants portent plainte contre le MI5

Sept ans après l'attentat-suicide qui a frappé Manchester, au Royaume-Uni, près de 250 survivants et familles endeuillées ont pris une mesure sans précédent en intentant un procès contre le MI5 pour ne pas avoir contrecarré l'attaque. C'est la première fois que les services de renseignement intérieurs britanniques sont confrontés à une telle action en justice pour leur incapacité à prévenir un acte terroriste.

Le 22 mai 2017, un terroriste s'est fait exploser à la fin du concert d'Ariana Grande à la Manchester Arena. L'attaque, revendiquée par l'Etat islamique, a fait 22 morts, dont sept enfants et adolescents.

Une enquête menée par la suite en Grande-Bretagne a révélé que cet attentat aurait pu être évité si les services de renseignement britanniques avaient agi de manière plus proactive, en analysant correctement les informations à leur disposition. Le MI5 avait par ailleurs omis de transmettre ces informations cruciales à la police. À l'époque, le directeur du renseignement, Ken McCallum, avait présenté des excuses pour l'échec de son service à empêcher l'attaque.

L'auteur de l'attentat, Salman Abdi, un Britannique d'origine libyenne, était déjà surveillé depuis 2014 en raison de son statut de "menace potentielle pour la sécurité nationale". Les services de renseignement avaient en outre été alertés à trois reprises à propos des activités islamistes radicales d'Abdi et de son frère, ce dernier ayant également joué un rôle dans la préparation de l'attaque. L'enquête a enfin révélé que le terroriste était entré au Royaume-Uni seulement quatre jours avant l'attaque, après un séjour prolongé en Libye, et que les autorités disposaient d'informations concernant ses projets. Mais malgré tout cela, les autorités n'ont pas pris les mesures appropriées pour contrecarrer ses plans. S'appuyant sur ces divers éléments, le président de la commission d'enquête avait conclu qu'une action plus ferme des autorités aurait potentiellement pu empêcher l'attaque.

Andrew Roussos, père de Safi Roussos, la plus jeune victime de l'attaque âgée de huit ans, a déclaré avant de témoigner : "Poursuivre le MI5 en justice est essentiel pour tirer des leçons. En 2017, nous étions en état d'alerte terroriste maximal, avertis de la menace réelle d'attaques. La responsabilité incombe largement au MI5."