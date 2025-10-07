Attentat de Manchester : les voisins du terroriste affirment avoir alerté la police

Selon The Guardian, les voisins de Jihad al-Shamie, l’auteur de l’attentat meurtrier contre la synagogue de Heaton Park à Manchester le jour de Yom Kippour, avaient prévenu la police de sa radicalisation. Cet homme de 35 ans, Britannique né en Syrie, était décrit comme de plus en plus extrémiste depuis la pandémie de COVID-19, période durant laquelle il aurait commencé à prêcher le Coran dans la rue et à organiser des réunions religieuses dans sa cour.

Les habitants du quartier ont confié avoir été intimidés par son comportement : « Il prêchait aux enfants, c’était très intrusif », a raconté un voisin. D’autres affirment que la police s’était déjà rendue chez lui plus tôt cette année, sans suite apparente.

Al-Shamie aurait également souffert de graves lésions cérébrales à la suite d’une chute de falaise survenue il y a une vingtaine d’années, ce qui l’aurait rendu « reclus et instable ». Les enquêteurs britanniques examinent désormais le rôle d’une possible motivation islamiste, tout en précisant que l’assaillant n’était inscrit sur aucune liste antiterroriste.

Au moment de l’attentat, il se trouvait en liberté sous caution pour une accusation de viol. Cette attaque, qui a coûté la vie à deux fidèles, a profondément choqué le Royaume-Uni, déjà marqué par la montée de l’antisémitisme après les attaques du 7 octobre 2023.