Attentat de Manchester : Nigel Farage dénonce des scènes de célébration dans les rues britanniques

Au lendemain de l'attaque meurtrière contre la synagogue de Manchester, le leader du parti Reform UK, Nigel Farage, a exprimé son indignation face aux réactions observées dans plusieurs villes britanniques. Dans une déclaration sans concession, l'homme politique a dressé un portrait alarmant de la situation au Royaume-Uni.

"La communauté juive britannique vit dans une peur profonde", a affirmé Farage, dénonçant ce qu'il considère comme une réponse inadéquate des autorités face à la montée de l'antisémitisme. Selon lui, quelques heures seulement après le double meurtre perpétré pendant les prières de Yom Kippour, des drapeaux palestiniens ont envahi les rues de Londres, Glasgow et d'autres agglomérations.

Le leader de Reform UK affirme que certains manifestants célébraient l'attentat qui a coûté la vie à deux fidèles. "Je ne peux même pas imaginer des scènes aussi ignobles", s'est-il indigné, déplorant ce qu'il perçoit comme une banalisation de la violence antisémite.

Farage a particulièrement critiqué la réaction de la ministre de l'Intérieur britannique, qui s'est contentée de se déclarer "déçue" par les événements. "C'est tout ce qu'elle a dit", a-t-il lancé, jugeant cette réponse dérisoire face à la gravité de la situation. Pour l'ancien leader du Brexit, ces manifestations de soutien au terrorisme constituent "un signe de désintégration de la population" britannique.

L'homme politique s'est également alarmé de l'annonce d'une nouvelle manifestation prévue le week-end prochain, qu'il qualifie déjà de "marche de la haine". Cette perspective l'inquiète d'autant plus que les tensions intercommunautaires semblent s'intensifier depuis le début du conflit à Gaza en octobre 2023.

"Je suis inquiet pour l'état de la Grande-Bretagne comme je ne l'ai jamais été auparavant", a conclu Farage, résumant ses craintes pour l'avenir de la cohésion sociale britannique.

Ces déclarations interviennent alors que le gouvernement de Keir Starmer fait face à des critiques croissantes, y compris de la part d'Israël, sur sa gestion de l'antisémitisme et des manifestations pro-palestiniennes qui se sont multipliées dans le pays. Le ministre israélien des Affaires étrangères avait d'ailleurs accusé les autorités britanniques de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour endiguer "un flot antisémite toxique".