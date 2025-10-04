Attentat de Manchester : révélations sur le terroriste, hommage aux victimes et colère contre les autorités

De nouveaux éléments émergent sur Jihad al-Shamie, l’auteur de l’attaque terroriste contre la synagogue Heaton Park à Manchester le jour de Yom Kippour. Âgé de 35 ans, ce Britannique d’origine syrienne était sous caution pour une accusation de viol et avait déjà un casier judiciaire pour des délits mineurs, mais n’était pas suivi par les services antiterroristes. Lors de son assaut, il aurait crié : « Voilà ce qu’ils méritent pour avoir tué nos enfants », selon un témoin.

Deux fidèles, Adrian Daulby, 53 ans, et Melvin Cravitz, 66 ans, ont été tués. Daulby aurait été abattu accidentellement par la police en tentant de barricader la synagogue. La communauté juive salue son courage et son « sacrifice héroïque ». Trois autres personnes ont été grièvement blessées, dont un agent de sécurité et un volontaire qui ont physiquement empêché le terroriste d’entrer.

Alors que la famille d’al-Shamie a condamné « un acte odieux », des médias britanniques ont retrouvé d’anciens messages Facebook de son père, chirurgien, où il louait l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023 et appelait à la destruction d’Israël.

Le vice-Premier ministre David Lammy a été hué par des participants qui dénoncent l’inaction du gouvernement face aux manifestations pro-palestiniennes hebdomadaires. Le Premier ministre Keir Starmer s’est rendu sur place avec son épouse pour assurer que la communauté juive sera protégée.

L’enquête se poursuit pour établir si le terroriste pour déterminer ses éventuelles complicités.