Attentat de Manchester : un des fidèles aurait été tué par un tir policier

Nouveau rebondissement dans l’enquête sur l’attaque de Yom Kippour à Manchester. La police du Grand Manchester (GMP) a annoncé vendredi qu’un des deux fidèles juifs tués lors de l’attentat pourrait avoir été atteint par un tir des forces de l’ordre.

Le chef de la police, Sir Stephen Watson, a expliqué qu’après un premier examen médico-légal, le pathologiste du ministère de l’Intérieur avait constaté chez l’une des victimes "une blessure compatible avec une balle". Or, les enquêteurs estiment désormais que le terroriste, Jihad Al-Shamie, 35 ans, ne portait pas d'arme à feu. Les seuls coups de feu auraient donc été tirés par l’unité spécialisée de la GMP, déployée pour empêcher le terroriste d’entrer dans la synagogue de Heaton Park et d’y commettre un massacre.

"Sous réserve d’analyses complémentaires, il est possible que, de manière tragique et imprévue, la blessure ait été causée par l’intervention d’urgence de nos agents", a reconnu Sir Stephen Watson, tout en défendant l’action des policiers confrontés à une attaque brutale.

Par ailleurs, la police a confirmé qu’un des trois blessés hospitalisés avait lui aussi été touché par balle, mais son état n’inspire pas d’inquiétude vitale. Les deux victimes se trouvaient apparemment côte à côte, derrière la porte de la synagogue, au moment de l’assaut.

"Nos pensées et nos prières accompagnent toutes les familles endeuillées et l’ensemble de la communauté, à Manchester comme au-delà", a ajouté le chef de la police.

Cet élément sensible devrait désormais faire l’objet d’investigations approfondies dans le cadre de l’enquête médico-légale et judiciaire ouverte après l’attentat.