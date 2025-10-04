Attentat devant une synagogue à Manchester : six suspects arrêtés

Deux jours après l’attentat qui a visé la synagogue Heaton Park à Manchester, six personnes ont été arrêtées et sont entendues par la police britannique pour « préparation et incitation à commettre des actes terroristes », a annoncé la police samedi. Le terroriste, identifié comme Jihad al-Shamie, 35 ans, un Britannique né en Syrie, a été éliminé sur place par les forces de l’ordre après avoir percuté des passants puis agressé des fidèles à l’arme blanche lors des offices de Yom Kippour.

Deux hommes — Adrian Daulby, 53 ans, et Melvin Cravitz, 66 ans — ont péri dans l’attaque ; trois autres personnes restent hospitalisées dans un état grave. Une enquête indépendante (IOPC) a établi qu’Adrian Daulby avait été « mortellement blessé par balle », touché par un tir de la police intervenante, décision qui soulève des questions sur le déroulé des opérations. La police antiterroriste précise qu’al-Shamie n’était pas précédemment signalé pour radicalisation, mais qu’il faisait l’objet d’une enquête pour viol et possédait un casier pour des faits moins graves.

Des messages retrouvés sur les réseaux sociaux ont montré que le père du terroriste avait, par le passé, fait l’éloge de l’attaque du 7 octobre 2023, selon des médias britanniques. Sur fond de fortes tensions, des rassemblements pro-Palestiniens sont prévus ce week-end, malgré les appels au calme du Premier ministre Keir Starmer qui a demandé aux manifestants de « respecter le deuil des Juifs britanniques ». Les autorités ont renforcé les patrouilles autour des lieux de culte et des espaces communautaires alors que l’enquête se poursuit.