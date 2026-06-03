« Aucun Juif admis » : un hôtel allemand retiré de Booking.com après un message antisémite

Une enquête a été ouverte en Bavière après qu’une famille israélienne a reçu un message explicitement antisémite en tentant de réserver une chambre d’hôtel dans le sud de l’Allemagne.

L’incident s’est produit au Zum Hirschen, un établissement situé près de la ville de Lam, à proximité de la frontière tchèque.

Selon les informations rapportées par Ynet, la famille a reçu un courriel indiquant : « Désolé, aucun Juif n’est autorisé dans notre hôtel. »

Les voyageurs israéliens ont immédiatement déposé une plainte auprès de la plateforme Booking.com et alerté le consulat général d’Israël à Munich.

À la suite du signalement, Booking.com a retiré l’établissement de sa plateforme, empêchant toute nouvelle réservation via le site.

Les enquêteurs consulaires israéliens ont indiqué que la direction de l’hôtel avait d’abord nié toute responsabilité avant de reconnaître qu’un employé avait bien envoyé le message discriminatoire au nom de l’établissement.

La consule générale d’Israël à Munich, Talya Lador, a vivement réagi sur le réseau social X.

« Sommes-nous de retour dans les années 1930 ? Je suis heureuse que Booking ait retiré cet hôtel de sa plateforme », a-t-elle écrit.

L’affaire a été transmise au commissaire chargé de la lutte contre l’antisémitisme au sein du ministère bavarois de la Justice.

Les autorités examinent désormais si les faits constituent une infraction pénale susceptible de donner lieu à des poursuites.

Cette affaire intervient dans un contexte de hausse des actes antisémites en Allemagne et dans plusieurs pays européens depuis les attaques du 7 octobre 2023 et la guerre entre Israël et le Hamas.