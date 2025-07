Aucune sanction contre Israël à l’issue de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l’UE

Articles recommandés -

Malgré les appels répétés de certains États membres à durcir le ton contre Israël, la réunion des ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne, qui s’est tenue ce mardi à Bruxelles, s’est conclue sans qu’aucune mesure contraignante ne soit adoptée à l’encontre de l’État hébreu.

Ces dernières semaines, des pays comme l’Espagne, l’Irlande ou encore la Belgique ont multiplié les critiques, appelant à des sanctions économiques, à un gel des relations commerciales ou à la suspension de l’accord d’association UE-Israël. Mais ces propositions n’ont pas recueilli l’unanimité nécessaire au sein des 27 États membres.

Selon plusieurs sources diplomatiques, les ministres ont évoqué un éventail de mesures allant d’un appel à un cessez-le-feu humanitaire immédiat à des sanctions ciblées. La France a quant à elle insisté sur la nécessité de sanctions contre "l'expansion de la colonisation" en Judée-Samarie. Toutefois, les divergences persistantes entre les pays d’Europe de l’Ouest, plus critiques envers Israël, et ceux d’Europe centrale et orientale, plus favorables, ont empêché tout consensus.

Des diplomates ont évoqué un « soutien de principe » à une position commune, sans qu’aucune décision concrète ne soit prise. L’Allemagne, la République tchèque, la Hongrie et plusieurs autres pays ont notamment fait barrage à toute résolution contraignante, soulignant leurs relations étroites avec Jérusalem.

Selon certains rapports, le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, aurait été en contact étroit avec la Haute représentante de l’UE pour les affaires étrangères, Kaja Kallas, afin de désamorcer les tentatives de mesures punitives.