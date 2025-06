Autriche : au moins huit morts après une fusillade dans une école

Au moins huit personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées lors d'une fusillade qui s'est déroulée mardi matin dans une école de Graz, deuxième ville d'Autriche. Le ministère de l'Intérieur autrichien a confirmé qu'il y a eu plusieurs morts mais n'a pas précisé le nombre exact de victimes.

La fusillade s'est produite vers 10 heures du matin dans le quartier de Land au sein de l'établissement BORG Dreierschutzengasse, un lycée situé dans cette ville du sud-est de l'Autriche. Parmi les victimes figurent des étudiants et des enseignants, selon la chaîne publique ORF citant la presse locale.

Déploiement massif des forces de l'ordre

La police de Graz s'est déployée massivement sur les lieux après avoir reçu des signalements de coups de feu dans l'établissement. Des forces spéciales ont été envoyées sur place après l'appel d'urgence reçu à 10 heures du matin, heure locale. Les autorités ont bouclé l'accès à la zone et appellent le public à s'en tenir éloigné. Les enfants et leurs enseignants se sont barricadés dans les salles de classe, et certains ont réussi à s'échapper. Au moins trois hélicoptères médicaux d'urgence ont été dépêchés sur zone, et un centre de triage médical a été installé devant le bâtiment scolaire.

Opération de sécurisation en cours

Des véhicules d'ambulance et un hélicoptère de police ont été aperçus près de l'école, témoignant de l'ampleur de l'intervention. Les forces de sécurité continuent de fouiller les lieux par crainte de la présence d'explosifs ou d'autres tireurs, bien qu'aucun autre suspect n'ait été signalé pour l'instant. Les autorités officielles n'ont pas encore confirmé l'identité des victimes ni les motifs possibles de cette attaque.