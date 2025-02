Autriche : le sourire glaçant du terroriste syrien après avoir tué un adolescent

Un demandeur d'asile syrien de 23 ans a poignardé samedi cinq personnes à Villach, en Autriche, tuant un adolescent de 14 ans et blessant grièvement deux autres victimes. "Un homme a attaqué au hasard des passants au couteau", a déclaré la police autrichienne, qui n'exclut pas la présence d'autres suspects. Une photo de l'assaillant arborant un large sourire lors de son arrestation a particulièrement choqué l'opinion publique européenne. Peter Kaiser, gouverneur de Carinthie où se trouve Villach, a réagi fermement : "Les conséquences de cet acte horrible doivent être sévères. J'ai toujours dit clairement que quiconque vit en Carinthie et en Autriche doit respecter nos lois et nos valeurs".

Cette attaque survient deux jours après un attentat à Munich, où une mère de 37 ans et sa fille de 2 ans ont succombé à leurs blessures après avoir été fauchées par un Afghan de 24 ans qui a blessé 37 autres personnes lors d'une manifestation syndicale.

L'auteur de l'attaque de Munich, Farhad Nouri, était arrivé en Allemagne en 2016. Sa demande d'asile avait été rejetée en 2017 et son appel débouté en 2020, mais il n'avait pas pu être expulsé vers l'Afghanistan, jugé trop dangereux. "Il s'était récemment rapproché des mosquées et publiait des messages religieux", précise la police, citant l'un de ses derniers posts : "Allah, accorde-nous la force et la bonne voie. Le Ramadan approche, fais que les musulmans du monde entier soient fiers et heureux".

Ces attaques interviennent à quelques jours des élections fédérales allemandes du 23 février, où le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD), opposé à l'immigration, occupe la deuxième place dans les sondages. L'attentat de Munich s'est également produit à la veille de la Conférence de Munich sur la sécurité, rassemblant des dirigeants du monde entier.