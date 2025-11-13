Autriche : un ancien général de Bachar el-Assad, ex-espion du Mossad, inculpé pour crimes de guerre

Après plus de douze ans de cavale, le brigadier-général syrien Khaled al-Halabi, 62 ans, a été inculpé en Autriche pour crimes de guerre et torture, ont annoncé mercredi les autorités judiciaires de Vienne. Cet ancien haut responsable du régime de Bachar el-Assad, le plus gradé à être poursuivi en Europe, aurait dirigé les services de renseignement de la ville de Raqqa, alors fief du régime avant sa prise par les rebelles en 2013.

Selon les procureurs autrichiens et des organisations d’enquête indépendantes, al-Halabi a échappé pendant plus d’une décennie aux recherches internationales, se cachant à Paris puis à Vienne, protégé par des membres des services secrets occidentaux, dont le Mossad israélien et des agents du renseignement autrichien.

Les enquêteurs affirment que le général syrien travaillait en réalité comme agent double pour le Mossad, avant de fuir la Syrie en 2013. Installé à Paris, il aurait disparu en 2015 alors que les autorités françaises renforçaient les vérifications sur les demandeurs d’asile soupçonnés de crimes de guerre. Avec l’aide du Mossad et de plusieurs officiers autrichiens, il aurait été exfiltré en voiture vers l’Autriche, où il s’est réfugié à Vienne, véritable plaque tournante du renseignement européen.

Pendant des années, al-Halabi a vécu discrètement, publiant même sur les réseaux sociaux des photos de lui en Europe, dont l’une, prise sur un pont à Budapest, a finalement permis aux enquêteurs de le localiser.

Les révélations sur le rôle d’agents autrichiens dans son exfiltration ont conduit à une enquête interne : plusieurs d’entre eux ont depuis été inculpés pour abus de pouvoir, selon le parquet autrichien.

Un autre ancien officier syrien, le lieutenant-colonel Musab Abu Rukbah, 53 ans, a également été mis en examen dans la même affaire, bien qu’il ne soit pas confirmé qu’il ait été arrêté.