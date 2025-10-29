Azerbaïdjan : la Conférence des rabbins européens annulée pour des raisons de sécurité

La Conférence des rabbins européens (CER) a dû renoncer lundi à son congrès prévu la semaine prochaine à Bakou, en Azerbaïdjan, invoquant des préoccupations sécuritaires. Cette rencontre devait marquer une première historique : un grand rassemblement rabbinique organisé en terre musulmane.

Plusieurs centaines de participants venus d'Europe, d'Israël, des États-Unis et d'ailleurs étaient attendus, dont les grands rabbins israéliens David Yossef et Kalman Ber, ainsi que le ministre israélien des Affaires de la Diaspora, Amichai Chikli.

Les organisateurs n'ont pas précisé la nature exacte de la menace ayant conduit à cette décision. Toutefois, dans les jours précédant l'annonce, plusieurs responsables arabes, notamment Dogu Perincek, dirigeant du parti turc Patriarcat, avaient réclamé l'abandon de cet événement, l'accusant de servir les intérêts américains et israéliens.

Le congrès se voulait une vitrine de la coopération entre religions. Son programme incluait des discussions sur les Accords d'Abraham, la défense de la liberté religieuse et la lutte contre la montée de l'antisémitisme en Europe, selon les documents promotionnels.

Le rabbin Pinchas Goldschmidt, qui préside la CER, a réaffirmé l'engagement de son organisation en faveur du dialogue intercommunautaire et de l'action publique. Dans un communiqué, la CER a salué la disposition du gouvernement azerbaïdjanais à accueillir la rencontre et exprimé son souhait de poursuivre sa collaboration avec les communautés juives européennes. Aucune information n'a été donnée sur un éventuel report.

Ce n'est pas la première fois qu'un événement de la CER est entravé. En juin dernier, une conférence prévue à Sarajevo avait dû être relocalisée à Munich en catastrophe après que l'hôtel hôte se soit rétracté sous la pression de militants hostiles à Israël. À l'époque, le ministre bosnien du Travail avait même publié une lettre ouverte dans la presse locale, exhortant les institutions de Sarajevo à rejeter ce qu'il qualifiait de « message de légitimation de l'occupation et de la destruction systématique du peuple palestinien ».