Azerbaïdjan : un attentat terroriste de Daech visant l’ambassade d’Israël déjoué

Les autorités azerbaïdjanaises ont annoncé avoir déjoué un projet d’attentat terroriste visant une ambassade étrangère sur leur territoire. Selon des informations obtenues par i24NEWS, la cible était l’ambassade d’Israël à Bakou. Les faits remontent à plusieurs mois et le projet aurait été commandité par la branche afghane de l’organisation terroriste Daech.

Trois hommes liés à Daech ont été interpellés dans le cadre de cette affaire. Les suspects avaient déjà réussi à se procurer des armes avant d’être arrêtés par les forces de sécurité azerbaïdjanaises. L’enquête a permis d’établir que l’opération terroriste était en phase avancée de préparation.

Ce dossier s’inscrit dans un contexte déjà connu des autorités locales. En octobre 2024, le tribunal des crimes graves de Bakou avait condamné à dix ans de prison un ressortissant afghan, Fauzan Moussa Khan, reconnu coupable d’avoir planifié un attentat terroriste en Azerbaïdjan visant explicitement l’ambassade d’Israël. Âgé de 34 ans, il était arrivé à Bakou avec l’intention de commettre une attaque meurtrière destinée à provoquer des victimes et de lourdes conséquences sécuritaires.

D’après le Service de sécurité de l’État (SSS) azerbaïdjanais, Fauzan Moussa Khan avait mené des repérages autour du bâtiment diplomatique ciblé afin de déterminer un lieu propice à une attaque. Son projet incluait un attentat à l’explosif, avec pour objectifs de troubler l’ordre public, semer la panique au sein de la population et exercer une pression sur les autorités gouvernementales ainsi que sur des organisations internationales. L’enquête a également révélé qu’il avait cherché à recruter des complices, à se procurer des armes, des explosifs et des financements pour mener à bien son plan.

Les services de sécurité rappellent par ailleurs que ce même individu avait déjà été arrêté en juillet 2023, alors qu’il était soupçonné de préparer une attaque contre l’ambassade d’Israël. Ces éléments soulignent la persistance de la menace terroriste de Daech dans la région et la vigilance accrue des autorités azerbaïdjanaises pour protéger les représentations diplomatiques étrangères.