Barcelone rompt ses relations avec Israël et suspend son accord d'amitié avec Tel Aviv

Le conseil municipal de Barcelone a voté vendredi la rupture de ses relations institutionnelles avec le gouvernement israélien et la suspension de son accord d'amitié avec Tel Aviv, "jusqu'au rétablissement du respect du droit international" et des "droits fondamentaux du peuple palestinien".

Le texte, approuvé avec le soutien du parti socialiste au pouvoir et de plusieurs formations de gauche radicale et indépendantiste, comprend une vingtaine de mesures. Il suspend notamment "l'accord d'amitié" du 24 septembre 1998 entre la capitale catalane et Tel Aviv-Jaffa.

"Niveau de souffrance intenable"

"Le niveau de souffrance et de mort qu'a connu Gaza depuis un an et demi ainsi que les attaques répétées du gouvernement d'Israël ces dernières semaines rendent inviable toute relation" entre les deux villes, a justifié le maire socialiste Jaume Collboni.

Le conseil municipal demande également à la Foire de Barcelone de ne plus accueillir de pavillons du gouvernement israélien ni "d'entreprises d'armement ou de tout autre secteur qui bénéficient du génocide, de l'occupation, de l'apartheid et de la colonisation du peuple palestinien". Une recommandation similaire vise le port de Barcelone pour qu'il refuse les navires transportant des armes vers Israël. Cette décision fait écho à une mesure similaire prise en février 2023 par l'ancienne maire Ada Colau, qui avait déjà "suspendu temporairement" les relations avec Israël et les accords de jumelage avec Tel Aviv.