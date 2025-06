Barcelone : un tunnel simulant les bombardements de Gaza installé au festival Primavera

Le festival de musique Primavera Sound, ouvert mercredi soir à Barcelone, présente cette année la reproduction un tunnel de 15 mètres simulant les bombardements à Gaza. L'installation, intitulée "Unsilence Gaza", a été conçue par un ingénieur du son palestinien. Elle prend la forme d'un couloir sombre où les visiteurs entendent des bruits d'explosions accompagnés d'une bande sonore dramatique et inquiétante. Positionnée à l'entrée principale du festival, l'installation est clairement visible de tous les participants. Selon les organisateurs, l'objectif est de sensibiliser à l'idée que le son, au-delà d'être un medium de connexion et d'émotion, peut également servir d'outil de violence. Des t-shirts portant les mots "Unsilence Gaza" sont vendus sur tout le site du festival. Selon l'agence de presse espagnole EFE, les recettes de ces ventes seront reversées à l'aide médicale d'urgence via la Palestinian Medical Relief Society.

"À Gaza et dans d'autres parties du monde, le son est douleur. Il est peur, torture et traumatisme", déclarent les créateurs de l'initiative sur le site web de la Fondation Primavera. "Au festival, le son représente l'expérience, le plaisir et la connexion humaine - mais il peut aussi être le contraire complet : une arme." Les organisateurs notent que l'intensité des bombardements à Gaza peut atteindre jusqu'à 170 décibels, bien au-delà de ce que le corps humain peut endurer.

L'installation résulte d'une collaboration entre Primavera Sound et les organisations d'aide Casa Nostra, Casa Vostra, et l'Institut international pour l'action non-violente (NOVACT). Le festival Primavera Sound, organisé chaque été en Espagne et au Portugal, attire environ 200 000 visiteurs à Barcelone annuellement.