BBC : Gary Lineker s'excuse après le partage d'un post à caractère antisémite

Gary Lineker, célèbre présentateur sportif de la BBC et ancien footballeur international anglais, a présenté mercredi des excuses "sans réserve" après avoir partagé une publication Instagram jugée antisémite. Le post en question, provenant du groupe "Palestine Lobby", contenait une image de rat accompagnant un texte intitulé "Le sionisme expliqué en deux minutes". "Je prends l'entière responsabilité de cette erreur", a déclaré Lineker, 64 ans. "Je ne partagerais jamais sciemment quoi que ce soit d'antisémite. Cela va à l'encontre de tout ce en quoi je crois."

https://x.com/i/web/status/1922299562359767165 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

L'utilisation de rats pour représenter les Juifs constitue un trope antisémite classique, tristement célèbre dans la propagande nazie des années 1930. Lineker affirme avoir retiré la publication dès qu'il a pris conscience de son caractère problématique. Cette controverse a suscité la colère au sein même de la BBC. Plusieurs employés ont dénoncé l'attitude de leur collègue au Mirror britannique. "C'est simplement répugnant que la chaîne ne l'ait pas renvoyé", ont déclaré certains. "Il s'en prend constamment aux Juifs et a présenté le sionisme de façon tellement antisémite que c'est une honte que la BBC l'accepte."

Le directeur général de la BBC, Tim Davie, a souligné l'importance de préserver la réputation du diffuseur : "Notre réputation est portée par chacun, et quand quelqu'un commet une erreur, cela nous coûte. La Campaign Against Antisemitism a vivement appelé au licenciement de Lineker. "En tant que présentateur le mieux payé de la BBC et propriétaire d'une grande entreprise médiatique, il sait peut-être exactement ce qu'il fait", a affirmé un porte-parole de l'organisation. Ce n'est pas la première fois que l'animateur se retrouve au cœur d'une polémique liée à Israël. En 2024, il avait déjà été critiqué pour avoir relayé un appel à bannir Israël des compétitions internationales de football.