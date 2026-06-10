Belfast secouée par des émeutes anti-immigration après une attaque au couteau

Des centaines de personnes ont participé à des violences dans plusieurs quartiers de Belfast après l’agression au couteau d’un habitant par un demandeur d’asile soudanais. Les autorités dénoncent des attaques visant des immigrés et des minorités ethniques.

De violentes émeutes ont éclaté dans la nuit de mardi à mercredi à Belfast, en Irlande du Nord, après l’agression particulièrement brutale de Stephen Ogilvy, 40 ans, par un demandeur d’asile soudanais.

Selon les médias britanniques, l’homme aurait tenté de tuer sa victime lors d’une attaque à l’arme blanche qui a profondément choqué l’opinion publique. Toujours hospitalisé dans un état grave, Stephen Ogilvy pourrait perdre la vue.

À la suite de cette affaire, des centaines de manifestants, dont certains masqués, sont descendus dans les rues de plusieurs quartiers de Belfast. Les rassemblements ont rapidement dégénéré en violences urbaines.

Selon plusieurs témoignages relayés par la presse britannique, des groupes ont ciblé des habitations occupées par des immigrés ou des personnes issues de minorités ethniques.

Des maisons ont été incendiées, des véhicules détruits et un commerce tenu par des ressortissants étrangers a été vandalisé. Des manifestants auraient également installé des barrages improvisés afin de contrôler l’identité de certains automobilistes.

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Un autobus a été incendié après qu’une poubelle en flammes y a été projetée, tandis que plusieurs véhicules de police ont été pris pour cible.

Les violences se sont également propagées à d'autres localités d'Irlande du Nord, où des commerces appartenant à des immigrés ont été attaqués.

La Première ministre d’Irlande du Nord, Michelle O’Neill, a condamné avec fermeté les événements.

Elle a dénoncé des actes de « pure intimidation » et de « lâcheté », estimant que certains tentaient d’exploiter un crime grave pour s’en prendre à des personnes n’ayant aucun lien avec l’agression.

La police nord-irlandaise (PSNI) a mis en place un dispositif exceptionnel dans plusieurs secteurs sensibles et a annoncé qu’elle utiliserait tous les moyens nécessaires pour rétablir l’ordre.

L’auteur présumé de l’agression, un demandeur d’asile soudanais de 30 ans, a été inculpé pour tentative de meurtre.

Selon plusieurs responsables politiques, son parcours migratoire soulève de nouvelles interrogations sur les contrôles aux frontières entre la République d’Irlande et l’Irlande du Nord.

D’après les premiers éléments de l’enquête, le suspect serait arrivé du Soudan en Europe avant de rejoindre Dublin, puis Belfast, sans contrôle frontalier, grâce à la zone de libre circulation existant entre les deux territoires.

L’affaire alimente ainsi les critiques de plusieurs élus britanniques qui dénoncent ce qu’ils qualifient de « porte d’entrée » vers le Royaume-Uni pour les migrants arrivant en Irlande.

Ces violences interviennent dans un contexte de fortes tensions autour de l’immigration au Royaume-Uni.

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Depuis plusieurs semaines, plusieurs manifestations anti-immigration ont été organisées dans différentes villes britanniques, sur fond de débats croissants autour de la sécurité, du contrôle des frontières et de la politique migratoire du gouvernement.

Les autorités craignent désormais que les troubles observés à Belfast ne s’étendent à d’autres régions du pays dans les prochains jours.