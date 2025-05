Belgique : comment l'idéologie islamiste infiltre insidieusement les institutions belges

Molenbeek. Ce nom résonne dans le monde entier depuis les attentats de Paris en 2015. Cinq des terroristes y avaient grandi, s'y étaient radicalisés avant de partir mener le djihad en Syrie. Mais ce quartier emblématique de Bruxelles n'est plus un cas isolé. L'entrisme islamiste gagne du terrain dans toute la Belgique, transformant le visage d'une société pourtant réputée pour sa tolérance.

La stratégie de Hassan al-Banna porte ses fruits

"C'est une très longue évolution qui, pendant 30 ans, n'a suscité aucune réaction", constate le grand reporter Jean-Pierre Martin. L'influence de l'Iran, le poids du Qatar avec Al Jazeera et son prédicateur al-Qaradawi, suivi "dans presque tous les foyers", ont permis de "re-islamiser la deuxième et la troisième génération dans les années 90".

Cette stratégie pensée par Hassan al-Banna, fondateur des Frères musulmans, vise un objectif simple : infiltrer les infrastructures démocratiques pour imposer étape par étape les revendications de l'islam radical.

L'école, terrain de conquête privilégié

Dans les établissements scolaires belges, l'autocensure règne. "Des professeurs n'osent plus aborder des faits de l'histoire contemporaine", révèle Jean-Pierre Martin. "Je ne parle même pas de l'histoire de la création d'Israël, mais même la Deuxième Guerre mondiale."

Plus troublant encore : des élèves remettent en question la théorie de l'évolution - "Monsieur, madame, je ne suis pas d'accord avec vous, ce n'est pas possible, c'est Dieu" - tandis que d'autres persistent à croire que la Terre est plate. "Des mômes qui ont 17, parfois 18 ans", précise le journaliste. L'anecdote la plus révélatrice ? "L'incapacité pour certains enfants qui ont 7 ou 8 ans d'accepter de s'asseoir sur le même banc qu'une petite fille."

Une enseignante contrainte à l'exil intérieur

"Moi je ne suis plus enseignante", confie une professeure qui a dû quitter son métier. "Si j'ai quitté l'enseignement, c'était au lendemain de l'assassinat de Samuel Paty, parce que j'étais moi aussi victime de menaces, certaines allant jusqu'à des menaces de mort, pour avoir simplement pris position en disant je suis Samuel Paty." Le tableau qu'elle dresse est accablant : ghettoisation de l'enseignement avec "80, 90, 95% des élèves de la même confession", refus d'aller à la piscine, exigence de repas halal, interdiction de partager une table avec un camarade qui mange du porc.

Le sport et la société civile infiltrés

L'islamisme radical ne se limite pas à l'école. "Dans le monde associatif et sportif, les jeunes filles veulent imposer le port du voile dans le sport", observe Fadila Maroufi. La séparation entre garçons et filles devient la norme.

L'épisode le plus symbolique ? Un imam psalmodiant des versets du Coran dans l'enceinte même du Parlement belge, "et personne ne semble considérer que c'est un problème".

La faille belge : absence de laïcité

Pourquoi cette infiltration est-elle plus importante en Belgique qu'en France ? Pour la militante féministe Nadia Geertz, la réponse est claire : "Nous n'avons rien à leur opposer de manière structurelle. On n'a pas de cadre législatif" sur la laïcité, seulement une tradition de neutralité mal définie.

Le piège de l'accusation de racisme

Tous ceux qui tentent d'alerter subissent la même accusation : racisme, islamophobie, extrême droite. "Ce qui est insupportable c'est la suspicion d'être un facho", témoigne une militante. "On préfère se taire, les gens ont peur."

Une anthropologue ayant infiltré les milieux salafistes livre un constat troublant : "Je me retrouve face à des gens de plus en plus nombreux qui considèrent qu'en fait l'extrémiste c'est moi. [...] C'est moi qui suis radicale" face à ceux qui relativisent "la décapitation d'un enseignant" ou "un attentat contre une équipe de journalistes".

La Belgique est-elle perdue ?

À cette question lancinante, les témoins hésitent. "S'il n'y a pas très rapidement une prise de conscience, des réformes profondes, je crois que ce sera effectivement difficile", confie l'un d'eux.

Une autre, plus amère, conclut : "Je continue à me battre, mais avec cette impression de prêcher un peu toute seule dans un désert."

Le pays de Magritte et de Tintin, symbole de l'art de vivre européen, semble désarmé face à cette progression silencieuse mais inexorable. Un réveil de la société civile et politique sera-t-il possible avant qu'il ne soit trop tard ?