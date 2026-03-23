Belgique : des soldats déployés pour sécuriser les sites juifs après une série d’attaques antisémites

La Belgique a décidé de déployer des soldats dans plusieurs grandes villes afin de renforcer la sécurité autour des sites liés à la communauté juive, dans un contexte marqué par une recrudescence d’actes antisémites en Europe.

Le ministre belge de la Défense, Theo Francken, a annoncé que des militaires seraient visibles dans les rues de Bruxelles et d’Anvers, avant un déploiement ultérieur à Liège. « À partir d’aujourd’hui, nous remettons des soldats dans les rues […] parce que la sécurité est un droit fondamental », a-t-il déclaré.

Cette décision intervient après une explosion survenue ce mois-ci devant une synagogue à Liège, qualifiée d’acte antisémite par les autorités. Elle s’inscrit également dans un contexte régional tendu, après plusieurs incidents visant des sites juifs aux Pays-Bas, notamment un incendie criminel contre une synagogue à Rotterdam et une explosion dans une école juive à Amsterdam. Cinq suspects, âgés de 17 à 19 ans, ont été arrêtés par la police néerlandaise.

Selon les autorités belges, les soldats interviendront en coordination avec la police fédérale pour sécuriser des lieux sensibles, notamment des synagogues et des établissements scolaires. L’objectif est de dissuader toute nouvelle attaque et de rassurer les communautés concernées.

Le dispositif sera déployé en plusieurs phases, avec une présence renforcée d’abord dans les grandes villes, avant une extension progressive à d’autres zones jugées à risque.

Ce renforcement sécuritaire intervient dans un climat international tendu, marqué par la guerre entre les États-Unis, Israël et l’Iran. Des organisations de défense des droits s’inquiètent d’une montée des menaces visant les communautés juives à travers le monde. À Londres, plusieurs ambulances appartenant à une organisation juive ont ainsi été incendiées récemment.

Face à cette situation, les autorités belges affichent leur volonté de répondre fermement à toute forme d’antisémitisme et de garantir la sécurité de leurs citoyens.