Belgique : lancement du nouveau parti d’extrême droite "TRUMP"

Un nouveau parti politique d’extrême droite francophone a vu le jour en Belgique sous un nom pour le moins provocateur : TRUMP, acronyme de Tous Réunis pour l’Union des Mouvements Populistes.

Ce mouvement, qui se présente comme le successeur du défunt parti Chez Nous et de l’ancien Front national belge, a été fondé par Salvatore Nicotra, ex-président de ce dernier. Le choix du nom, en référence directe au président américain Donald Trump, n’est pas anodin. "Donald Trump est le symbole ultime du populisme. Il incarne immédiatement ce que nous défendons", a déclaré Nicotra au média bruxellois BRUZZ.

Contrairement au Vlaams Belang, son homologue flamand et principal parti d’extrême droite du pays, TRUMP se veut unitaire, refusant toute perspective de séparation entre la Flandre et la Wallonie. "Nous sommes un parti populiste de droite avec une orientation sociale", affirme son fondateur, qui revendique un positionnement patriote mais non séparatiste.

Le comité exécutif du parti comprend notamment Emanuele Licari, ancien candidat du Vlaams Belang à Bruxelles, écarté après avoir tenu des propos jugés complaisants envers le fascisme.

TRUMP prévoit de se présenter aux élections fédérales et européennes de 2029, avec également l’ambition de présenter des listes aux scrutins régionaux et communaux. Le lancement officiel du mouvement est programmé pour le 30 novembre.

Cette annonce intervient dans un climat politique tendu en Belgique. Le gouvernement fédéral, dirigé par le Premier ministre Bart De Wever, est empêtré depuis plusieurs mois dans des négociations budgétaires difficiles. Le chef du gouvernement cherche à réduire les dépenses publiques de 10 milliards d’euros et a récemment demandé au roi Philippe un délai supplémentaire, jusqu’à Noël, pour parvenir à un accord.

Dans ce contexte d’incertitude politique et économique, l’apparition d’un nouveau parti d’extrême droite pourrait rebattre les cartes dans un paysage belge déjà fragmenté, où le populisme et les discours anti-élites continuent de séduire une part croissante de l’électorat.