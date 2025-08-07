Belgique : "Tout semble permis dès qu’il s’agit de s’opposer à Israël", dénonce Georges-Louis Bouchez

Articles recommandés -

Georges-Louis Bouchez, président du Mouvement réformateur (MR) et député fédéral belge, s’est exprimé jeudi soir sur i24NEWS, dénonçant la montée de l’antisionisme à Bruxelles, illustrée par une manifestation récente. « Tout semble permis dès qu’il s’agit de s’opposer à Israël », a-t-il déclaré, critiquant l’estompement des normes qui permet de présenter des actes antisémites comme des combats humanitaires ou antisionistes. « Le Hamas reste une organisation terroriste, et importer le conflit en Belgique pour attiser la haine des Juifs est inacceptable », a-t-il martelé, alertant sur le danger de glorifier le terrorisme sous couvert de « résistance légitime ».

Bouchez a pointé une menace stratégique : « Si le Hamas en finit avec Israël, il s’attaquera à nous. » Il a critiqué la complaisance de certains médias belges, comme la RTBF et Le Soir, qui décrivent Samidoun, une organisation listée comme terroriste au Canada et en Allemagne, comme un simple groupe de soutien aux prisonniers palestiniens. Il a salué l’initiative du ministre de l’Intérieur, Bernard Quintin (MR), qui a adopté un texte pour interdire les organisations radicales attisant la haine, comme Samidoun, dont le leader risque de perdre son statut de réfugié. « Cette complaisance, notamment à gauche, doit cesser », a-t-il insisté, appelant à un travail médiatique et politique urgent pour protéger les valeurs démocratiques et contrer la manipulation qui alimente l’antisémitisme déguisé en antisionisme.