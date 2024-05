Belgique : un individu a lancé une grenade d'airsoft sur l'ambassade d'Israël à Uccle

Un individu a lancé vendredi matin une grenade d'airsoft sur l'ambassade israélienne à Uccle, a indiqué le parquet de Bruxelles.

"La police s'est rendue sur place et a informé le procureur. La police technique et scientifique s'est rendue sur les lieux, ainsi que le Service d'enlèvement et de destruction d'engins explosifs (Sedee). L'enquête est en cours et, dans l'intérêt de celle-ci, le parquet ne commentera pas davantage cette affaire."