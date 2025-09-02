Belgique : un médecin inscrit "juive" dans le dossier médical d’une fillette

Articles recommandés -

Un grave incident à caractère antisémite secoue la Belgique. Une fillette juive de 9 ans, admise à l’hôpital AZ Zeno de la station balnéaire de Knokke-Heist pour une blessure à la main, a découvert que son dossier médical mentionnait le terme "juive (israélienne)", dans la rubrique "problèmes médicaux".

Selon les médias locaux, l’inscription a été effectuée par le Dr Kassem Arqawzi, un radiologue d’origine irakienne travaillant dans l’établissement. Une enquête préliminaire a révélé que ce médecin avait déjà publié sur les réseaux sociaux plusieurs contenus antisémites, notamment des caricatures choquantes représentant des juifs orthodoxes sous les traits de vampires guettant un nourrisson endormi.

L’organisation juive JID a vivement réagi, annonçant son intention de demander la révocation immédiate du praticien et le retrait de son autorisation d’exercer. Dans un communiqué, l’organisation dénonce "une violation flagrante de l’éthique médicale" et estime qu’un médecin qui diffuse "un tel discours de haine constitue une menace directe pour les patients juifs et la société dans son ensemble".

L’affaire a provoqué une forte indignation dans l’opinion publique belge. Plusieurs associations mettent en garde contre une "dérive extrêmement dangereuse" : considérer l’appartenance religieuse ou nationale comme un "problème médical" pourrait, selon elles, mener à des discriminations dans l’accès aux soins et miner la confiance du public envers le système de santé.