Belgique : une explosion vise une synagogue à Liège, le maire condamne "un acte antisémite"

Une explosion s’est produite tôt lundi matin devant la synagogue de Liège, en Belgique, provoquant d’importants dégâts matériels mais sans faire de blessés. L’incident, survenu vers 4 heures du matin, est considéré comme un acte criminel et antisémite par les autorités locales.

Selon le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer, tout indique qu’il s’agit d’une attaque délibérée visant la communauté juive. L’élu a fermement condamné un acte "extrêmement violent d’antisémitisme", affirmant qu’il est contraire à l’esprit de tolérance et de respect qui caractérise traditionnellement la ville. Il a également souligné qu’il ne saurait être question "d’importer dans notre cité des conflits extérieurs".

L’explosion a causé des dégâts significatifs dans la rue où se trouve l’édifice. La grande vitre de la synagogue a été soufflée par la déflagration et plusieurs fenêtres des bâtiments situés en face ont également été brisées. Un habitant du quartier a raconté avoir été réveillé en pleine nuit par une forte explosion, avant de découvrir que toutes les vitres de sa façade avaient été détruites.

La zone a été rapidement sécurisée par la police, qui a établi un périmètre de sécurité afin de permettre aux enquêteurs de procéder aux premières constatations. L’enquête a été confiée à la division spécialisée dans le terrorisme de la police judiciaire fédérale de Liège. Le Service d’Enlèvement et de Destruction d’Engins Explosifs (SEDEE) de la Défense a également été mobilisé afin d’examiner la nature de l’engin utilisé.

Le ministre belge de l’Intérieur, Bernard Quintin, a lui aussi dénoncé sur les réseaux sociaux un "acte antisémite abject visant directement la communauté juive de Belgique". Il a annoncé que les mesures de sécurité seraient renforcées autour des sites juifs du pays et doit se rendre sur place dans l’après-midi.

Le président du Comité des organisations juives de Belgique (CCOJB), Yves Oschinsky, a exprimé sa vive inquiétude, qualifiant l’attaque d’acte antisémite "extrêmement grave et préoccupant".

Construite en 1899, la synagogue de Liège abrite également un musée consacré à l’histoire de la communauté juive locale et à la présentation d’objets du culte. L’attaque suscite une vive émotion dans la ville et au sein de la communauté juive belge.