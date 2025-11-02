Berlin: arrestation d’un Syrien soupçonné de préparer une attaque jihadiste

Les autorités allemandes ont annoncé l’arrestation d’un jeune Syrien de 22 ans à Berlin, soupçonné de planifier une attaque à motivation jihadiste. L’interpellation a eu lieu jeudi dans le quartier de Neukölln, au sud de la capitale, à l’issue d’une opération menée par les forces spéciales.

Selon le parquet de Berlin, le suspect est accusé d’avoir préparé un acte de violence grave mettant en danger la sécurité de l’État. Il a été placé en détention provisoire et doit être présenté à un juge d’instruction dans la journée.

Le quotidien Bild rapporte que des perquisitions ont été menées dans trois appartements berlinois liés au suspect. Les enquêteurs auraient découvert du matériel pouvant servir à fabriquer des explosifs, sans toutefois préciser la nature exacte de la menace ni la cible envisagée.

Les autorités n’ont pas encore confirmé si le jeune homme agissait seul ou s’il appartenait à une organisation terroriste. Le parquet reste pour l’instant très discret sur les détails de l’enquête.

Cette arrestation intervient alors que l’Allemagne fait face à une recrudescence d’actes violents. Ces derniers mois, plusieurs attaques au couteau ont secoué le pays, renforçant la vigilance des services de sécurité. Berlin reste particulièrement sensible sur le plan sécuritaire depuis l’attentat de décembre 2016, lorsqu’un camion avait foncé dans la foule d’un marché de Noël, faisant 12 morts et des dizaines de blessés.