Berlin aurait déconseillé des frappes contre l’Iran, affirme Friedrich Merz

Le chancelier allemand Friedrich Merz a déclaré mercredi que l’Allemagne aurait déconseillé à Israël et aux États-Unis de mener des frappes contre l’Iran, si elle avait été consultée en amont. «Nous aurions déconseillé une telle action», a-t-il affirmé, soulignant la prudence de Berlin face à une escalade militaire dans la région.

Le dirigeant allemand a toutefois précisé que son pays ne prendrait pas part au conflit tant que les hostilités se poursuivent. «C’est pourquoi nous avons déclaré que, tant que la guerre se poursuivra, nous n’y prendrons pas part», a-t-il indiqué, réaffirmant la ligne de retenue adoptée par l’Allemagne dans ce contexte de tensions accrues au Moyen-Orient.

Malgré cette position, Friedrich Merz a insisté sur une convergence d’objectifs avec ses alliés occidentaux. Berlin partage, selon lui, la volonté d’Israël et des États-Unis de voir l’Iran cesser de représenter une menace à l’avenir. Cette déclaration illustre l’équilibre recherché par l’Allemagne entre soutien stratégique à ses partenaires et refus d’une implication directe dans une confrontation militaire.

Les propos du chancelier interviennent alors que les tensions régionales restent élevées, notamment après des échanges de frappes entre l’Iran et Israël, alimentant les craintes d’un élargissement du conflit. Dans ce contexte, Berlin plaide implicitement pour une désescalade et privilégie une approche diplomatique, tout en maintenant sa solidarité politique avec ses alliés sur les enjeux de sécurité.