Berlin : l’ouverture du restaurant du chef israélien Eyal Shani annulée après une manifestation pro-palestinienne

L’inauguration du nouveau restaurant berlinois "Gila and Nancy", créé par le célèbre chef israélien Eyal Shani et l’entrepreneur Shahar Segal, a été annulé ce week-end suite à une manifestation pro-palestinienne. L’événement, prévu pour marquer l’ouverture de l’établissement, a été reporté d’environ trois semaines, selon les organisateurs.

Le rassemblement, initié sur les réseaux sociaux, appelait au boycott des entreprises israéliennes en raison de la guerre à Gaza. Fait notable : parmi les manifestants figuraient non seulement des militants pro-palestiniens, mais également des citoyens israéliens et des membres de la communauté juive allemande. Certains s’étaient déjà réjouis en ligne après la dégradation d’un autre restaurant Shani-Segal à Melbourne, quelques jours plus tôt.

Cette participation d’Israéliens a particulièrement irrité les fondateurs du restaurant. "C’est désagréable, surprenant et révoltant de voir ce rejet venir de nos propres compatriotes", a déclaré Shahar Segal au média israélien Ynet. "Mais nous continuerons d’ouvrir de nouveaux lieux et de raconter notre histoire, l’histoire israélienne, à ceux qui veulent l’écouter."

Figure majeure de la scène culinaire internationale, Eyal Shani est connu pour sa chaîne Miznon et son rôle de juré dans MasterChef Israël. Il voit dans cette vague de boycott une dérive vers l’antisémitisme. "La haine d’Israël se transforme inévitablement en haine des Juifs. Une fois libérée, cette haine est comme un démon sorti de sa bouteille. Il faudra des années pour la contenir."

Dans un contexte mondial de tensions croissantes, les entreprises israéliennes à l’étranger sont de plus en plus ciblées, y compris par certains membres de la diaspora. Cette fracture interne alimente des débats douloureux au sein des communautés juives, notamment en Europe. Eyal Shani appelle, malgré tout, à renforcer la présence culturelle israélienne à l’international : "il faut continuer à être Israéliens dans le monde. Créer des lieux qui montrent qui nous sommes vraiment. Un seul restaurant peut contrer mille haines."

Malgré les obstacles, Shani et Segal affirment leur détermination à défendre leur identité et à faire rayonner la culture israélienne à travers la gastronomie.