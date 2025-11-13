Berlin : six activistes pro-Palestiniens arrêtés après avoir suspendu une banderole "génocide"

Six activistes pro-Palestiniens ont été interpellés après avoir escaladé illégalement la porte de Brandebourg, l’un des monuments les plus emblématiques de Berlin, afin d’y accrocher une large banderole proclamant : « Plus jamais de génocide. Liberté pour la Palestine ». Des drapeaux palestiniens ont également été déployés au sommet de l’édifice, tandis que des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent les militants scandant « Yalla, yalla, intifada ».

https://x.com/i/web/status/1988938946005606429 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Selon la police berlinoise, les activistes ont atteint le sommet du monument à l’aide d’une nacelle élévatrice. L’opération policière a mobilisé 75 agents, dont des unités spécialisées de sauveteurs grimpeurs. Les six personnes impliquées ont été rapidement maîtrisées puis placées en garde à vue pour intrusion et trouble à l’ordre public.

L’action a suscité de vives réactions, en particulier du Conseil central des Juifs d’Allemagne, qui a dénoncé une instrumentalisation du slogan « Plus jamais ça ». L’intervention survient quelques jours seulement après la commémoration de la Nuit de Cristal, événement fondateur de la persécution antisémite nazie.

Dans un communiqué publié sur X, l’organisation estime que la banderole détourne un message historique à des fins politiques contre « l’unique État juif ». Elle souligne également que les appels à « l’intifada » entendus sur place constituent une incitation explicite à la violence contre les Juifs dans le monde.

« Voir cela en Allemagne, en 2025, est une véritable perversion de l’histoire », a réagi son président Josef Schuster, appelant les autorités à une réponse ferme face à ces actions jugées provocatrices et dangereuses.