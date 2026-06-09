Berlin : une célèbre boulangerie juive ferme après des actes antisémites

La boulangerie juive Babka & Krantz, devenue en quelques années une institution à Berlin, a annoncé la fermeture définitive de son établissement historique, invoquant à la fois des difficultés économiques et des actes antisémites répétés.

Fondée en 2022 dans le quartier de Friedenau par l'Israélien Shahar Elkin et son époux d'origine polonaise Marcin Liera-Elkin, l'enseigne s'était imposée comme un symbole du renouveau de la vie juive dans la capitale allemande. Un second établissement avait ouvert fin 2024 près de la Maison de la conférence de Wannsee, lieu où les nazis avaient planifié la « solution finale », avant de fermer quelques mois plus tard.

Dans un message adressé à leurs proches et soutiens, les propriétaires expliquent qu'un vaste chantier a bloqué l'accès à leur commerce pendant plus d'un an, entraînant une forte baisse de fréquentation. Mais ils affirment également que la situation s'est considérablement dégradée après l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023. « La haine a atteint Berlin elle aussi », écrivent-ils, dénonçant des insultes et un harcèlement verbal constants.

Selon plusieurs témoignages rapportés par la presse allemande, le couple aurait également reçu des lettres de haine, des appels malveillants et subi des agressions dans sa vie privée. Leur véhicule aurait été vandalisé et leur fille aurait même dû être hébergée ailleurs pendant un temps pour des raisons de sécurité.

Babka & Krantz était réputée pour ses spécialités inspirées des traditions juives d'Europe centrale et du Moyen-Orient. L'établissement organisait également des événements culturels et pédagogiques destinés à faire découvrir la culture juive à une clientèle largement non juive.

La fermeture de la boulangerie s'ajoute à une série de restaurants liés à Israël qui ont cessé leurs activités ces derniers mois en Europe et en Amérique du Nord, leurs propriétaires évoquant un climat de tension et d'hostilité depuis le début de la guerre déclenchée par l'attaque du Hamas.

« Berlin était un miracle », ont écrit les fondateurs dans leur message d'adieu, soulignant leur fierté d'avoir contribué au renouveau de la culture juive dans la capitale allemande.