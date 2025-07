Bob Vylan exclu par son agence et visé par une enquête après des slogans anti-israéliens à Glastonbury

Articles recommandés -

Le duo punk-rap Bob Vylan, conduit par Bobby Vylan (Pascal Robinson-Foster), a été lâché par son agence américaine United Talent Agency (UTA) après sa performance polémique au festival de Glastonbury, le 28 juin. Sur scène, le chanteur a scandé "Death to the IDF" ("Mort à l’armée israélienne") et dénoncé les "sionistes" dans l'industrie musicale, suscitant une vague de condamnations.

Dans les jours qui ont suivi, leurs visas pour les États-Unis ont été révoqués, mettant un terme à leur tournée prévue. UTA a supprimé toute mention du groupe de son site, marquant une rupture nette.

La police d’Avon & Somerset a ouvert une enquête pour déterminer si les propos tenus relèvent d'infractions, notamment des crimes de haine. Les organisateurs de Glastonbury ont exprimé leur "consternation", estimant qu’une ligne avait été franchie.

La BBC critiquée pour avoir diffusé les propos en direct

La BBC a retransmis la performance en direct sur iPlayer, sans interruption malgré les slogans controversés. Une mention de contenu sensible figurait à l’écran, mais la chaîne a reconnu qu’elle aurait dû interrompre le direct immédiatement. Tim Davie, directeur général, présent sur place, a ordonné a posteriori le retrait de la rediffusion. Ofcom, le régulateur britannique de l'audiovisuel, a ouvert une enquête pour déterminer si la BBC a manqué à ses obligations éditoriales.

Condamnations officielles et religieuses

Le Premier ministre Keir Starmer a qualifié les propos de "discours de haine abject", appelant à une réponse ferme. La ministre de la Culture Lisa Nandy a remis en question le jugement de Tim Davie, soulignant que la BBC devait rendre des comptes.

Israël a vivement réagi, par la voix de la vice-ministre des Affaires étrangères Sharren Haskel, qualifiant la réaction de la BBC de "pathétique". Elle a même suggéré que Davie "devrait envisager de démissionner".

Le grand rabbin du Royaume-Uni, Ephraim Mirvis, a également exprimé une vive inquiétude. Il a dénoncé "l’extrême dangerosité" de tels slogans, affirmant qu’ils contribuent à une banalisation de la haine et à l’intimidation des communautés juives. Il a exhorté les autorités et les diffuseurs à prendre des mesures fermes pour empêcher que ce genre de discours ne soit toléré sur des plateformes publiques.