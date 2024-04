GB : Boris Johnson qualifie d'"insensés" les appels en faveur d'un embargo sur les armes à destination d'Israël

L'ancien Premier ministre britannique Boris Johnson a qualifié d'"insensés" les récents appels à un embargo sur les armes à destination d'Israël lancés par des députés britanniques et d'anciens juges de la Cour suprême, dans une tribune publiée dans le Daily Mail.

"Ce n'est pas l'hypocrisie qui me dérange. C'est l'implication : que de bonnes personnes, intelligentes et bienveillantes, dans ce pays, sont en fait prêtes à retirer à Israël les moyens de défendre ses citoyens contre le Hamas", écrit-il, ajoutant que le groupe terroriste palestinien utilise activement "la mort et la souffrance de ses propres citoyens, maximisant leur douleur et leur chagrin afin de rallier l'opinion internationale contre Israël - et nous tombons dans le piège".

Dans une vidéo accompagnant l'article du Daily Mail, M. Johnson se dit "consterné" par les souffrances du peuple palestinien à Gaza dans le cadre de la guerre en cours, mais ne pense pas que celle-ci doive "se terminer par une victoire du Hamas".

Historiquement fervent défenseur d'Israël et de la communauté juive britannique, M. Johnson a qualifié de "contagion" l'affirmation selon laquelle le gouvernement britannique est tenu, en vertu du droit international, d'imposer un embargo sur les armes à Israël en raison des "crimes de guerre" qu'il aurait commis au cours de la guerre contre le Hamas dans la bande de Gaza. M. Johnson a également fustigé le ministre britannique des Affaires étrangères, David Cameron, pour qu'il mette un terme à toute implication du gouvernement dans la pression en faveur d'un embargo sur les armes. "Si vous voulez une preuve de la folie du gouvernement, il semble que les avocats du ministère des affaires étrangères s'affairent à explorer l'idée - qui n'a pas encore été rejetée, pour autant que je sache, par le ministre des Affaires étrangères lui-même. Il semble qu'il soit entré dans une sorte de purdah sur le sujet", a écrit M. Johnson. La purdah est une pratique religieuse de réclusion des femmes dans les communautés musulmanes et hindoues, mais le terme est également utilisé au Royaume-Uni pour désigner la période entre l'annonce d'une élection et la formation d'un nouveau gouvernement. Au cours de cette période, les responsables sont empêchés de faire des gestes qui pourraient être interprétés comme étant motivés par des considérations politiques. "On nous demande de fuir les Israéliens, d'organiser une répudiation morale totale d'Israël, alors que ce pays vient de subir le plus grand et le plus horrible massacre de Juifs depuis la Seconde Guerre mondiale, que 130 otages, dont, pour l'amour du ciel, un bébé, sont retenus dans des cachots à Gaza par leurs ravisseurs jihadistes, et que la libération de ces otages, on ne le répétera jamais assez, signifierait le retrait immédiat des forces de défense israéliennes et la fin du conflit", a-t-il ajouté. M. Johnson, qui a démissionné de son poste de Premier ministre britannique en juillet 2022, s'est rendu en Israël en novembre dernier et a visité les villes frontalières du sud d'Israël dévastées par le massacre perpétré par le Hamas le 7 octobre.