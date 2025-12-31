Braquage spectaculaire en Allemagne : 30 millions d'euros dérobés dans une banque

Les autorités allemandes poursuivent ce mercredi leurs recherches intensives pour retrouver les auteurs d'un cambriolage spectaculaire perpétré dans une succursale de la banque Sparkasse à Gelsenkirchen, dans l'ouest du pays. Les malfaiteurs ont réussi à dérober de l'argent liquide, de l'or et des bijoux pour une valeur totale de 35 millions de dollars, après avoir forcé plus de 3 000 coffres-forts privés.

Le vol de grande ampleur a été exécuté avec une précision chirurgicale. Les cambrioleurs ont utilisé une grosse perceuse pour percer un tunnel à travers le mur en béton jusqu'à la chambre forte souterraine, en accédant par un parking voisin. Cette opération d'envergure a nécessité un temps considérable : les enquêteurs soupçonnent le gang d'avoir passé une grande partie du week-end dernier enfermé à l'intérieur du coffre-fort, cambriolant méthodiquement un coffre après l'autre.

Les malfaiteurs ont profité de la période creuse des fêtes de Noël, durant laquelle la plupart des banques et des commerces en Allemagne sont fermés dès le soir du 24 décembre. Le vol n'a été découvert que tôt le lundi 29 décembre, lorsque l'alarme incendie s'est déclenchée. Les services d'urgence ont alors constaté le trou béant percé dans le mur par les cambrioleurs.

Des témoins ont rapporté avoir aperçu plusieurs hommes transportant de gros sacs dans la cage d'escalier du parking voisin samedi soir. Les images des caméras de surveillance ont révélé qu'une Audi RS 6 avait quitté le parking aux premières heures de lundi matin, avec des hommes masqués à bord. La plaque d'immatriculation du véhicule avait été volée plus tôt dans la journée à Hanovre, à plus de 200 kilomètres au nord-est de Gelsenkirchen, témoignant d'une préparation minutieuse.

Un porte-parole de la police locale a qualifié hier le braquage d'"exécuté avec un grand professionnalisme", le comparant au film "Ocean's Eleven". "Il ne fait aucun doute que les braqueurs étaient bien préparés", a-t-il déclaré. Selon les autorités, plus de 95 % des coffres-forts privés présents sur les lieux ont été forcés lors du cambriolage, chaque coffre ayant une valeur assurée moyenne de 10 000 euros.

Scènes de colère devant l'agence bancaire

Des centaines de clients de la banque se sont rassemblés mardi devant l'agence, exigeant des explications sur les événements et des informations sur le sort de leurs économies. La banque est restée fermée toute la matinée suite à des menaces proférées contre ses employés. La police a dû empêcher des clients mécontents de pénétrer dans l'établissement.

"Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Ils ne nous donnent aucune information", a déclaré un client au quotidien allemand Die Welt. Cet homme a précisé qu'il utilisait le coffre-fort de la banque depuis 25 ans et qu'il y conservait ses économies pour sa retraite. Un autre client a indiqué qu'il y entreposait de l'argent liquide et des bijoux destinés à sa famille.

L'ampleur du préjudice et le professionnalisme dont ont fait preuve les cambrioleurs laissent penser qu'il pourrait s'agir d'un gang criminel organisé et expérimenté. Les enquêteurs concentrent désormais leurs efforts sur l'exploitation des images de vidéosurveillance et des témoignages pour identifier et appréhender les auteurs de ce braquage spectaculaire.