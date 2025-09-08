Bruxelles : des dizaines de milliers de personnes manifestent contre Israël

Articles recommandés -

Bruxelles a été le théâtre d’une mobilisation massive dimanche, où des dizaines de milliers de personnes ont défilé pour dénoncer "les actions d’Israël dans la bande de Gaza". Selon la police, environ 70 000 manifestants ont pris part à la marche, tandis que les organisateurs avancent le chiffre de 120 000 participants.

La foule, en grande partie vêtue de rouge et brandissant des cartons rouges, a réclamé des sanctions plus sévères contre Israël et une action internationale plus ferme face à la situation humanitaire à Gaza.

Grégory Mauzé, porte-parole de l’Association belgo-palestinienne (ABP), a estimé auprès de l'AFP que "face au génocide en cours, les mesures prises jusqu’ici restent insuffisantes".

Cette manifestation intervient quelques jours après l’annonce du ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévot, qui a confirmé que la Belgique reconnaîtra l’État de Palestine et imposera des sanctions à Israël. Selon Prévot, les actions de l’État hébreu "violent le droit international et les obligations de prévention du génocide".

Le chef de la diplomatie belge a précisé que cette reconnaissance interviendra après la libération de tous les otages par le Hamas et une fois que le mouvement terroriste n’aura plus de contrôle sur les territoires palestiniens. La décision s’inscrit dans le cadre d’une initiative conjointe de la France et de l’Arabie saoudite, qui prévoient également de soutenir la reconnaissance de "Palestine" lors de la prochaine Assemblée générale des Nations unies.

Par ailleurs, la Belgique s’est engagée à soutenir la reconstruction des territoires palestiniens tout en intensifiant la lutte contre l’antisémitisme sur son sol, en mobilisant les services de sécurité et les représentants des communautés juives.