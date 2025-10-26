Catherine Connolly, connue pour ses positions anti-israéliennes, élue présidente de l'Irlande

Catherine Connolly a été élue présidente de l'Irlande samedi soir après avoir obtenu 63 % des suffrages au premier décompte. Cette députée indépendante proche de l'extrême gauche accède ainsi à la tête de l'État irlandais.

La nouvelle présidente s'est fait connaître pour ses prises de position très critiques envers Israël. Dans une interview accordée à la chaîne irlandaise RTÉ le mois dernier, elle a qualifié l'État hébreu de pays « se comportant comme un État terroriste », tout en condamnant l'attaque du Hamas du 7 octobre.

« Le Hamas a été élu par le peuple palestinien et fait partie de la société civile palestinienne. Nous dépendons de lui pour obtenir des données sur les décès », a-t-elle déclaré, ajoutant que « les deux camps ont commis des crimes de guerre ».

Connolly a également accusé Israël de mener un « génocide à Gaza », affirmant que « l'histoire n'a pas commencé le 7 octobre ». Cette semaine encore, elle écrivait sur Instagram : « La normalisation du génocide est catastrophique pour le peuple palestinien – et elle est catastrophique pour l'humanité. »

Ces positions tranchées lui ont valu le soutien de formations d'extrême gauche, notamment le Sinn Féin, ainsi que celui du duo de rap irlandais Kneecap, dont l'un des membres avait été poursuivi pour avoir brandi un drapeau associé au Hezbollah lors d'un concert.

La députée a par ailleurs participé à plusieurs manifestations pro-palestiniennes en Irlande et critiqué le Premier ministre britannique Keir Starmer pour avoir écarté toute participation du Hamas à un futur gouvernement palestinien. « Les Palestiniens doivent décider démocratiquement qui ils veulent à leur tête. En tant qu'Irlandaise, dont le pays a connu le colonialisme, je ne peux pas dicter à un peuple souverain comment diriger son pays », a-t-elle justifié.

Cette victoire écrasante témoigne du climat politique en Irlande, où les critiques envers Israël bénéficient d'un large écho dans l'opinion publique. L'Irlande, qui a reconnu l'État de Palestine en mai 2024, entretient des relations de plus en plus distantes avec Israël depuis le début de la guerre à Gaza.