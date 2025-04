Claude Moniquet sur i24NEWS : "Il y a une remontée très nette de la menace terroriste islamiste depuis le 7 octobre"

Après l'annonce d'un projet d'attentat déjoué dans le nord de la France dimanche soir, Claude Moniquet, expert en contre-terrorisme, a livré une analyse sur i24NEWS concernant la recrudescence de la menace terroriste en Europe.

Une menace terroriste en nette augmentation

"Depuis le 7 octobre, on a une remontée très nette de la menace terroriste islamiste", affirme sans détour Claude Moniquet. Si cette menace "n'avait jamais disparu", elle s'était quelque peu "atténuée avec le Covid, le confinement et puis les difficultés de terrain que rencontrait Daesh", principal promoteur de l'idéologie djihadiste aujourd'hui. L'expert souligne que cette tendance ne se limite pas à la France, mais touche l'ensemble de l'Europe : "On a eu pas mal d'exemples en Allemagne. On a des cas en Grande-Bretagne. On a eu des cas en Autriche, au Danemark, aux Pays-Bas et beaucoup en France."

Le cas de Dunkerque, où un attentat vient d'être déjoué, illustre parfaitement ce phénomène. Selon Moniquet, il n'est pas surprenant que les "poussées de fièvre" du conflit israélo-palestinien soient "en quelque sorte apportées sur le sol européen ou tentent de l'être."

L'efficacité des services de renseignement français

Fort de ses vingt années d'expérience dans les services en France, Claude Moniquet porte un regard plutôt positif sur l'efficacité des dispositifs anti-terroristes : "Les services européens et surtout les services français ont toujours été quand même extrêmement efficaces par rapport à la menace terroriste." Cette efficacité s'explique notamment par le fait que "la France a été depuis très longtemps et de très loin le pays européen le plus visé par le terrorisme." Toutefois, l'expert tempère en rappelant que "le plus efficace, ça ne veut pas dire qu'on évite tous les attentats, mais la majorité des attentats ont toujours été déjoués." Et lorsqu'une attaque réussit, comme celle du 13 novembre 2015, le bilan peut être dramatique avec "130 morts, ce qui est un drame absolu."

Le rôle crucial de la vigilance sociale

L'un des aspects mis en avant par Claude Moniquet concerne le rôle de la société civile dans la prévention du terrorisme. Il cite précisément le cas du jeune homme de Dunkerque impliqué dans le projet récemment déjoué : "Ce jeune à Dunkerque, le principal promoteur de ce projet, qui est un garçon de 19 ans, désocialisé, sans famille, sans amis, sans relation, en fait, était hébergé dans un foyer, dans une association d'aide sociale."

Ce sont ses éducateurs qui, remarquant sa radicalisation progressive (port de la barbe, tuniques, refus de serrer la main aux femmes, propos islamistes), ont alerté les autorités. "C'est eux qui l'ont signalé à la police, aux services de renseignement. Donc ça veut dire que le système, cette fois-ci, a vraiment fonctionné de manière exemplaire," conclut l'expert.

Cette intervention de Claude Moniquet sur i24NEWS souligne l'importance d'une approche globale face au terrorisme, associant l'expertise des services de renseignement à la vigilance citoyenne, dans un contexte où les tensions internationales, notamment autour du conflit israélo-palestinien, continuent d'alimenter la menace terroriste en Europe.