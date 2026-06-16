Combat Antisemitism Movement : "Le Parlement européen doit déprogrammer Médine"

Le Combat Antisemitism Movement (CAM) a lancé une campagne internationale visant à empêcher la venue du rappeur français Médine au Parlement européen, où il doit intervenir mercredi. L'organisation estime que l'artiste, régulièrement au cœur de controverses liées à des accusations d'antisémitisme et de rhétorique anti-juive, ne devrait pas bénéficier d'une tribune au sein de l'une des principales institutions démocratiques européennes.

À travers une pétition, le CAM appelle les citoyens européens et les responsables politiques à demander au Parlement européen de revenir sur cette invitation. L'organisation souligne que cette initiative intervient dans un contexte de forte inquiétude au sein des communautés juives du continent, confrontées à une recrudescence des actes antisémites depuis le massacre du 7 octobre 2023.

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"L'Europe ne peut pas prétendre lutter contre l'antisémitisme tout en offrant une tribune à des personnalités dont les propos ont à plusieurs reprises franchi les lignes rouges pour les communautés juives", a déclaré Sacha Roytman, directeur général du CAM. Selon lui, le Parlement européen, en tant qu'institution démocratique majeure, devrait réserver ses plateformes à ceux qui "construisent des ponts entre les communautés, et non à ceux qui approfondissent les divisions et banalisent la haine".

Pour le CAM, l'affaire Médine illustre une tendance plus large à la normalisation de l'antisémitisme sous couvert d'activisme politique ou d'expression artistique. L'organisation estime que les engagements pris par l'Union européenne en matière de lutte contre l'antisémitisme doivent se traduire par des décisions concrètes et non se limiter à des déclarations de principe.

"Les communautés juives observent attentivement", a affirmé Shannon Seban, directrice des affaires européennes du mouvement. "La question est simple : lorsque l'Europe doit choisir entre ses principes et la facilité, quel camp choisira-t-elle ?" a-t-elle poursuivi, estimant que le slogan "Plus jamais ça" devait s'appliquer non seulement aux violences antisémites, mais aussi à la légitimation de personnalités accusées de propager des préjugés.

Le CAM souligne également que le débat dépasse largement le cas du rappeur français. Dans un contexte où de nombreuses écoles juives en Europe nécessitent une protection armée et où les incidents antisémites continuent d'augmenter, l'organisation estime que les décisions prises par les institutions européennes envoient un signal politique fort.

"La lutte contre l'antisémitisme est un test de la clarté morale de l'Europe", a ajouté Shannon Seban. "Lorsque la haine est excusée parce qu'elle se présente sous les traits de causes populaires ou de la culture populaire, tout le monde y perd."

L'organisation appelle désormais les responsables politiques, les acteurs de la société civile et le grand public à se joindre à sa campagne afin de convaincre le Parlement européen d'annuler l'intervention prévue de Médine et de réaffirmer son engagement contre toutes les formes d'antisémitisme.