Concert de Hanoukka annulé à Amsterdam : le ministre israélien de la Diaspora alerte la communauté juive

L'annulation d'un concert de Hanoukka organisé par la communauté juive d'Amsterdam a déclenché une vive controverse internationale. La salle de concert locale a justifié sa décision par la participation du lieutenant-colonel Shai Abramson, chantre en chef de Tsahal, suscitant l'indignation des Juifs néerlandais et de virulentes critiques des autorités israéliennes.

L'ambassadeur d'Israël aux Pays-Bas, Zvi Aviner-Vapni, a immédiatement condamné cette annulation. « En Israël, le service militaire est un devoir pour tous, car nous devons défendre notre démocratie et notre peuple. En excluant un artiste en raison de son service, le gouvernement trahit sa propre mission affichée d'unir par la musique », a-t-il déclaré, qualifiant la décision de « honteuse et consternante ».

L'ambassadeur a poursuivi en dénonçant ce qu'il considère comme une hypocrisie flagrante. « Cette discrimination ne relève pas de la culture. Elle ressemble davantage à une concession à une foule haineuse », a-t-il affirmé.

Le débat a pris une tournure particulièrement sensible lorsque l'avocat néerlandais d'origine juive Oscar Hammerstein a révélé que le grand-père du directeur de la salle de concert avait personnellement signé le décret de 1940, sous l'occupation nazie, expulsant les Juifs des fonctions publiques aux Pays-Bas. Cette révélation a ajouté une dimension historique troublante à la controverse actuelle.

Le ministre israélien des Affaires de la Diaspora, Amichai Chikli, a publié une déclaration cinglante qui est devenue virale aux Pays-Bas. « 75 % des Juifs néerlandais ont été assassinés pendant la Shoah. Sur 140 000 Juifs, 102 000 ont été tués, la plupart à Auschwitz, Bergen-Belsen et Sobibor. Et pourtant, la nature humaine ne change pas, et peut-être que le caractère de ce lieu n'a pas changé non plus », a écrit le ministre.

Chikli a souligné que la communauté juive néerlandaise actuelle, qui compte environ 35 000 personnes, continue de lutter pour vivre ouvertement et sans crainte. Il a rappelé que l'année dernière encore, des supporters du Maccabi Tel Aviv avaient été violemment agressés par des "groupes djihadistes"qui avaient pris le contrôle des rues d'Amsterdam".

Le ministre a également fait référence aux récentes élections nationales néerlandaises de fin octobre. « Les Néerlandais ont voté et ont choisi des partis clairement de gauche, dont beaucoup adoptent une position profondément hostile à l'État d'Israël, à l'instar du parti d'extrême gauche », a écrit Chikli.

Il a ensuite lancé un avertissement solennel à la communauté juive néerlandaise. « Les Pays-Bas suivent désormais rapidement les traces de la Belgique, devenant un pays où les Juifs ne sont plus en sécurité et où ils sont de plus en plus contraints de dissimuler leur identité en public. C'est avec douleur que je dis aux Juifs des Pays-Bas : réfléchissez bien à votre avenir dans un pays qui ne semble guère soucieux de protéger vos vies, vos droits et votre identité. »

La déclaration du ministre a été vue des centaines de milliers de fois et partagée plus d'un millier de fois, notamment par la députée néerlandaise Claudia van Zanten. Cette dernière a ajouté un témoignage personnel poignant. « En avril 2024, la sœur d'une de mes plus proches amies a quitté Amsterdam pour Israël avec sa famille, car elle ne voyait aucun avenir pour les Juifs aux Pays-Bas. Elle m'a dit : "La situation ne fait qu'empirer, et je ne vais pas attendre." Malheureusement, elle avait raison. Je comprends parfaitement la déclaration de Chikli. Les Pays-Bas n'ont tiré aucune leçon du passé et abandonnent une fois de plus les Juifs. »