Conflit Israël-Hamas : la BBC s'engage à revoir son traitement médiatique après la polémique

Le conseil d'administration de la BBC a annoncé avoir réalisé "certains progrès sur les questions soulevées" lors d'une réunion avec le directeur général Tim Davie et d'autres hauts responsables, convoquée suite à la controverse entourant la diffusion du documentaire "Gaza : Comment survivre dans une zone de guerre".

Cette rencontre, qui s'est tenue le 20 mars, faisait suite à l'ultimatum posé par une organisation communautaire juive qui avait fixé comme date limite Pessah pour l'élaboration d'une "liste d'actions claires que la BBC devrait entreprendre pour remédier aux problèmes de partialité dans sa couverture et améliorer son traitement du personnel et des prestataires juifs".

Depuis cette réunion, plusieurs engagements ont été pris par la direction de la BBC :

- Le diffuseur public britannique s'est engagé à lancer un examen thématique indépendant de sa couverture du conflit israélo-gazaoui, dont les modalités et le calendrier sont en cours d'élaboration. Le conseil a demandé que cet examen inclue le service arabe de la BBC, qui a suscité des préoccupations particulières.

- Une analyse factuelle complète de la production du documentaire controversé "Gaza : Comment survivre dans une zone de guerre" est actuellement en cours, et le conseil a demandé un rapport sur les conclusions de cette analyse dans les plus brefs délais.

- La direction a assuré que les questions relatives à l'utilisation du langage et à la traduction, notamment la politique concernant la traduction des termes "yahoud/juif", seront examinées dans le cadre de ces deux révisions.

La BBC a confirmé avoir dispensé des formations sur l'antisémitisme au cours de l'année écoulée à divers membres de la rédaction et envisage des plans pour étendre cette formation plus largement. Compte tenu des préoccupations sérieuses concernant la santé et le bien-être du personnel juif à la BBC, le conseil s'est engagé à veiller à ce que la qualité et le contenu de cette formation répondent aux attentes de la communauté juive.

Cette série de mesures intervient dans un contexte de critiques récurrentes sur la couverture médiatique du conflit à Gaza par la BBC, accusée par certains groupes de partialité dans son traitement de l'information concernant Israël et les Palestiniens.