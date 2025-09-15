Conor McGregor se retire de la présidentielle irlandaise et dénonce un "système truqué"

Articles recommandés -

Le célèbre combattant de MMA et star de l’UFC, Conor McGregor, a annoncé, à la surprise générale, son retrait de la course à la présidence de l’Irlande. Dans un message fort publié lundi, il a vivement critiqué le système politique irlandais, qu’il accuse de priver les citoyens d’élections véritablement démocratiques.

« Je me suis enthousiasmé pour la campagne grâce au soutien incroyable des citoyens oubliés que j’ai rencontrés, ceux qui estiment que les politiciens traditionnels les ont abandonnés », a-t-il déclaré. McGregor, connu pour son franc-parler, a dénoncé une Constitution « obsolète » utilisée, selon lui, pour verrouiller l’élection présidentielle et réserver la course aux candidats approuvés par l’establishment.

Le combattant de 37 ans, figure populaire et controversée, a toutefois assuré que son retrait n’était qu’une étape : « Ce n’est pas la fin, ce n’est que le début de mon combat politique. Je continuerai à me battre pour le peuple irlandais et à défendre nos intérêts à l’étranger. » McGregor a également affirmé que sa candidature avait permis de mettre en lumière ce qu’il qualifie de « chasse aux sorcières politique » et de collusion avec les médias traditionnels, accusés de diffuser des fake news. Il a appelé à un retour aux valeurs patriotiques et à la protection de l’identité irlandaise. Connu pour son soutien indéfectible à Israël, McGregor s’est distingué dans un pays considéré comme l’un des plus pro-palestiniens d’Europe. Après le meurtre des membres de la famille Bibas par le Hamas, il avait exprimé son dégoût, dénonçant la foule à Gaza qui « applaudissait » cet acte barbare. Malgré son retrait, McGregor promet de revenir sur la scène politique et conclut : « Ce n’est que le début de mon voyage pour représenter notre nation. »