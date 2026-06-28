Contrat record : la Roumanie achète le système israélien Spyder pour plus de 2 milliards d’euros

Le groupe israélien Rafael a signé avec le ministère roumain de la Défense un contrat de plus de 2 milliards d’euros portant sur la fourniture du système de défense aérienne Spyder. Il s’agit du plus important contrat jamais remporté par l’entreprise israélienne.

L’accord prévoit la livraison de plusieurs batteries du système Spyder, destinées à renforcer les capacités de défense aérienne de la Roumanie face aux menaces croissantes dans la région, dans un contexte marqué par la guerre en Ukraine et la proximité de la frontière roumaine avec ce conflit. Sélectionné à l’issue d’un appel d’offres international, le système israélien est conçu pour intercepter des drones, des missiles de croisière, des munitions guidées, des avions et des hélicoptères.

Le contrat comprend notamment des lanceurs, des missiles intercepteurs, des radars, des systèmes d’entraînement ainsi qu’un soutien logistique complet. Les premières livraisons devraient intervenir dans un délai de 36 mois. Une partie de la production sera réalisée en Roumanie dans le cadre d’une coopération industrielle entre les deux pays.

Développé par Rafael, le Spyder est un système de défense aérienne mobile reposant sur les missiles Derby à guidage radar et Python-4 et Python-5 à guidage infrarouge. Il est associé aux radars MMR d’Israel Aerospace Industries (IAI), qui participera également à l’exécution du contrat.

La Roumanie figure déjà parmi les clients de Rafael, ayant acquis ces dernières années des missiles antichars Spike ainsi que plusieurs systèmes d’observation et de communication. Avec ce nouveau contrat, Bucarest rejoint la liste des pays ayant choisi le système Spyder, parmi lesquels figurent notamment l’Inde, la République tchèque et les Philippines. Selon des informations publiées par des sources étrangères, le Maroc, l’Azerbaïdjan et Singapour l’utilisent également.

Rafael a remporté l’appel d’offres face à plusieurs concurrents européens et sud-coréens. Pour l’industrie israélienne de défense, ce succès consolide sa position sur le marché des systèmes de défense aérienne et pourrait ouvrir la voie à de nouveaux contrats en Europe, notamment avec la Grèce.

« Cet accord stratégique témoigne du leadership technologique de Rafael dans le domaine de la défense aérienne », a déclaré le président du conseil d’administration de l’entreprise, Yuval Steinitz. Le directeur général de Rafael, Yoav Tourgeman, a, de son côté, salué « le plus important contrat de l’histoire de l’entreprise », estimant qu’il reflète « la confiance croissante des pays européens dans les systèmes de défense israéliens ».