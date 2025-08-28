Crète : des touristes israéliens agressés par des manifestants pro-palestiniens

Articles recommandés -

À Héraklion, sur l’île grecque de Crète, des touristes israéliens ont été pris à partie ce jeudi par des manifestants hostiles à Israël, peu après avoir débarqué du navire de croisière Crown Iris.

Selon des témoins, plusieurs dizaines de protestataires brandissant des drapeaux palestiniens ont tenté de bloquer le passage des passagers. La police grecque, déployée pour sécuriser le trajet, a dû intervenir rapidement. Ido Nahum, l’un des passagers, raconte avoir été escorté vers le centre-ville par les forces de l’ordre avant d’être attaqué par une douzaine de manifestants masqués et vêtus de keffiehs. « Ils ont agressé physiquement les policiers, qui ont dû appeler des renforts », confie-t-il, affirmant avoir eu « un peu peur » durant l’incident.

Face à la tension, les autorités locales ont conseillé aux touristes israéliens de retourner à bord du navire, craignant d’autres rassemblements hostiles aux abords du port. « C’est une honte », regrette une autre passagère, Marlyn Zohar. « Nous sommes venus d’Israël pour profiter de nos vacances. » Le Crown Iris avait déjà fait escale la veille à Rhodes, sous protection renforcée de policiers armés. Le navire devait initialement rejoindre Mykonos, mais les conditions météorologiques ont conduit à un changement de cap vers la Crète.

Cet incident illustre le climat de tension autour des visiteurs israéliens en Europe, sur fond de guerre à Gaza et de mobilisations pro-palestiniennes.