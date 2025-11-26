Danemark: un Suédois avoue avoir été mandaté pour jeter des grenades sur l'ambassade d'Israël

Un jeune Suédois de 21 ans, actuellement jugé pour terrorisme à Copenhague, a reconnu mercredi avoir reçu pour mission de lancer des grenades sur l’ambassade d’Israël au Danemark. Deux explosifs avaient finalement été jetés dans le jardin d’une maison voisine, évitant de justesse une attaque directe contre la représentation diplomatique.

Devant le tribunal, le jeune homme a expliqué avoir compris la nature de sa cible en découvrant « les soldats et le drapeau » devant le bâtiment. Il affirme avoir tenté de se désengager, mais un mystérieux intermédiaire – avec lequel il était en contact téléphonique – l’aurait contraint à poursuivre la mission. « J’ai été très clair que je ne voulais rien avoir à faire avec le lancement de grenade contre l’ambassade d’Israël », a-t-il assuré. Le compromis trouvé aurait été de viser un bâtiment proche « pour envoyer un message ».

Dans la nuit du 2 octobre 2024, deux explosions ont ainsi retenti à proximité immédiate de l’ambassade, sans faire de victime. Le co-accusé, également Suédois et mineur au moment des faits, a reconnu avoir physiquement lancé les grenades. Il a aussi admis avoir tiré la veille sur l’ambassade d’Israël à Stockholm.

Depuis le déclenchement de la guerre entre Israël et le Hamas en octobre 2023, les attaques ou tentatives d’attaques contre des intérêts israéliens en Suède se sont multipliées. Grenade retrouvée dans l’enceinte diplomatique, tirs aux abords de la chancellerie : ces incidents ont conduit Stockholm à renforcer la protection de ses sites israéliens et des institutions juives du pays.

Le procès des deux jeunes Suédois se poursuit, dans un climat général d’inquiétude croissante autour de la menace terroriste visant les représentations israéliennes en Europe.